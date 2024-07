EU distanziert sich von Orbans Moskau-Besuch

Berlin: Der Besuch von Ungarns Premier Orban bei Russlands Präsident Putin hat innerhalb der Europäischen Union Unverständnis ausgelöst. Bundeskanzler Scholz betonte, Orban führe nicht im Namen der EU Gespräche mit Putin, sondern nur als Vertreter seines Landes. Repräsentant der EU-Regierungen sei der Präsident des Europäischen Rats, Michel. Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisierte Orbans Russland-Reise. Was eine nachgiebige Politik bringe, habe man im Fall von Großbritannien gegenüber Hitler-Deutschland in den 1930er Jahren gesehen, so von der Leyen auf der Online-Plattform "X". Orban war am Morgen unerwartet nach Moskau gereist, um sich mit Kreml-Chef Putin über den Ukraine-Krieg auszutauschen.

