EU-Chefdiplomat schlägt Aussetzen von Dialog mit Israel vor

Brüssel: Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich im Nahostkonflikt neu positioniert. In einem Brief an die Außenminister der Mitgliedsstaaten schlägt Borrell vor, den regelmäßigen Dialog mit der israelischen Regierung wegen ihres Vorgehens im Gazastreifen auszusetzen. Hintergrund seien Berichte unabhängiger internationaler Organisationen, die den Schluss nahelegten, dass Israel Menschenrechte und internationales humanitäres Völkerrecht verletze. Borrells Vorstoß dürfte eher symbolischen Charakter haben, denn dazu müssten beim Außenministertreffen kommenden Montag alle 27 EU-Staaten zustimmen, was eher unwahrscheinlich ist. Das UN-Menschenrechtsbüro hatte vergangene Woche erklärt, dass fast 70 Prozent der Kriegstoten im Gazastreifen Frauen und Kinder seien. Israel weist das zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 09:00 Uhr