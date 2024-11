EU-Chefdiplomat schlägt Aussetzen von Dialog mit Israel vor

Brüssel: Der EU-Außenbeauftrage Borrell will den Druck auf Israel deutlich erhöhen. Er hat den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen, den regelmäßigen politischen Dialog mit Israel auszusetzen. Hintergrund sind offenbar Berichte unabhängiger Organisationen, die darin zu dem Schluss kommen, dass Israel Menschenrechte und internationales humanitäres Völkerrecht verletzt. So berichtet es die Deutsche Presse-Agentur. Der Vorstoß von Borrell soll beim nächsten Außenministertreffen am Montag diskutiert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 01:00 Uhr