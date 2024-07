EU-Chefdiplomat Borrell fordert Ende der Repression in Venezuela

Brüssel: Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat ein Ende der Repression in Venezuela gefordert. Mit Blick auf das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten nach der umstrittenen Präsidentenwahl schrieb Borrell auf der Plattform X, die Regierung müsse die Festnahmen, die Unterdrückung und die gewalttätige Rhetorik gegen die Opposition beenden. In den vergangenen Tagen waren bei Protesten Hunderte Menschen verhaftet und mindestens elf Demonstranten getötet worden. Die Opposition kämpft weiter für einen Rückzug von Amtsinhaber Maduro, der zum Wahlsieger erklärt worden war und unverändert auf den Rückhalt des Militärs setzen kann. Erst gestern Abend waren wieder Tausende Regierungsgegner in der Hauptstadt Caracas auf die Straße gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 16:00 Uhr