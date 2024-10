EU bereitet Evakuierungen aus dem Libanon vor

Nikosia: Die EU bereitet sich auf Evakuierungen aus dem Libanon vor. Für den Fall, dass die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah eskalieren, will Zypern Bürger der EU und aus anderen Staaten mit Schiffen in Sicherheit bringen. Wie die Regierung in Nikosia mitteilte, sollen die Menschen in die zyprischen Hafenstädte Limassol oder Larnaka gebracht werden. Der Plan mit dem Namen "Hestia" sieht vor, dass die Evakuierten vorübergehend in Zelten, Schulen und Hotels untergebracht werden, bis sie in ihre Heimatländer weiterfliegen. Spanien hat angekündigt, dass es rund 350 seiner Staatsbürger aus dem Libanon ausfliegen will. Derweil haben Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dem Iran vorgeworfen, die Krise im Nahen Osten gefährlich zu verschärfen. Der Iran hatte Israel gestern Abend mit fast 200 Raketen angegriffen. Nach Angaben der israelischen Armee wurde eine große Anzahl der Geschosse abgefangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2024 12:45 Uhr