EU bahnt Kontakt zu islamistischer Führung in Syrien an

Berlin: Die Bundesregierung bereitet direkte Kontakte zur neuen islamistischen Führung in Syrien vor. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, es werde "sehr rasch eine erste Kontaktaufnahme geben". Für die deutsche Diplomatie sei es ausgesprochen wichtig, nach dem Umsturz in Syrien die "Präsenz vor Ort und die Gesprächskanäle" auszubauen. Auch die EU nimmt Kontakte zur neuen syrischen Führung auf. Nach Angaben aus Brüssel soll noch heute der für Syrien zuständige EU-Diplomat in Damaskus eintreffen. Dabei handelt es sich um den Geschäftsführer der EU-Vertretung in Syrien, den Deutschen Michael Ohnmacht. Die Außenminister der EU beraten derzeit über die Lage in Syrien und den Umgang mit den neuen Machthabern. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wie die Minderheiten in Syrien geschützt werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 14:00 Uhr