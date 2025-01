EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Syrien lockern

Brüssel: Rund sieben Wochen nach dem Machtwechsel in Syrien wollen die EU-Außenminister grünes Licht für eine Lockerung der Sanktionen gegen das Land geben. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte am Rande des Treffens, sie erwarte eine Einigung der Mitgliedsländer auf einen Zeitplan. In einem ersten Schritt könnte die EU demnach etwa Beschränkungen im Energie- und Luftfahrtsektor aussetzen. Die EU sei überdies bereit, ihre Botschaft in Damaskus wieder zu öffnen, um die Lage vor Ort genau verfolgen zu können. Die Strafmaßnahmen gegen Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine werden laut Kallas dagegen wahrscheinlich verlängert. Ungarn blockiert allerdings bisher diesen Schritt. Zur Bedingung macht Regierungschef Orban, dass die Ukraine wieder russisches Erdgas nach Osteuropa durchleitet.

