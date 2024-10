EU-Außenminister beraten über Hilfen für Ukraine und Sanktionen gegen Iran

Brüssel: Die EU-Außenminister kommen am Vormittag zusammen, um weitere Hilfen für die Ukraine freizugeben. Vorgesehen sind Kredite in Höhe von 35 Milliarden Euro. Mit dem Geld soll sich die ukrainische Regierung Waffen kaufen können. Geplant ist, dass als Sicherheit für die Kredite Zinsen aus russischem Staatsvermögen verwendet werden. Dagegen sperrt sich allerdings Ungarn. Die Außenminister wollen außerdem neue Sanktionen gegen den Iran beschließen. Die EU wirft dem Land vor, Russland mit ballistischen Raketen zu versorgen. An dem Treffen in Brüssel nimmt erstmals seit dem Brexit auch wieder ein britischer Außenminister Teil. David Lammy und der EU-Außenbeauftragte Borrell haben im Vorfeld einen gemeinsamen Gastbeitrag für das Handelsblatt verfasst. Darin fordern sie einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten.

