EU-Außenbeautragte Kallas kritisiert Scholz' Ukraine-Kurs

Brüssel: Die neue Außenbeauftragte der EU Kallas hat deutliche Kritik am Ukraine-Kurs von Bundeskanzler Scholz geübt. Die Ukraine brauche mehr weitreichende Waffen und mehr Munition. Je stärker das Land militärisch sei, desto stärker sei es am Verhandlungstisch, sagte Kallas der "Süddeutschen Zeitung". Scholz hat wiederholt eine Lieferung des weitreichenden Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine abgelehnt. Kritik äußerte Kallas auch an der Weigerung des Kanzlers, einen Sieg der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland als Ziel zu nennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.12.2024 04:00 Uhr