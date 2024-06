Etwas mehr Wohnungen in Bayern im vergangenen Jahr

Fürth: In Bayern sind im vergangenen Jahr etwas mehr Wohnungen entstanden. Das zeigen Daten des Landesamts für Statistik in Fürth. Demnach kamen rund 64.000 neue Wohnungen hinzu. Das ist ein Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Oberfranken kamen vergleichsweise am wenigsten Wohnungen hinzu - in der Oberpfalz am meisten. Im Durchschnitt standen in Bayern jedem Einwohner und jeder Einwohnerin etwa 49 Quadratmeter zur Verfügung. Insgesamt gibt es nun im Freistaat rund 6,7 Millionen Wohnungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 13:00 Uhr