Ethikrat-Expertin sieht in KI Gefahr für Gesellschaft

München: Die KI-Expertin im Deutschen Ethikrat, Simon, sieht in der neuen Technologie eine mögliche Gefahr für die Gesellschaft. In der ARD-Radiosendung "Mitreden! Deutschland diskutiert" sagte die Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, es sei durch KI schneller und einfacher geworden, Manipulationen und Propaganda zu erstellen und zu verteilen. Dadurch wüssten viele Menschen nicht mehr, was wahr und was falsch sei. Künstliche Intelligenz wird ihrer Einschätzung nach auch zu Stellenstreichungen auf dem Arbeitsmarkt führen. Der Mediziner Jochen Werner sieht durch die KI große Chancen, den Krankenhausbetrieb in verschiedenen Bereichen zu entlasten. Der ärztliche Direktor am Universitätsklinikum Essen nannte als Beispiel die Diagnostik. Hier könnte die KI zum Beispiel bei Bildanalyse und Mustererkennung helfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 23:00 Uhr