Etablierte Parteien halten im Osten Distanz zur AfD

Berlin: Die große Mehrheit der etablierten Parteien hält in den ostdeutschen Bundesländern auf kommunaler Ebene deutlichen Abstand zur AfD. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin, aus der die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Insgesamt sei die sogenannte Brandmauer stabiler als vermutet werde. Für die Studie haben die Fachleute die Sitzungen der Kreistage und kreisfreien Städte in ostdeutschen Bundesländern untersucht. Konkret wurde die Frage geprüft, ob Vertreter etablierter Parteien für Anträge der AfD stimmten. In 80 Prozent der untersuchten Fälle erhielt die AfD keinerlei Unterstützung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 13:00 Uhr