Essener Zoll stellt synthetische Drogen im Millionenwert sicher

Aachen: In Nordrhein-Westfalen hat der Zoll ein riesiges Drogenlabor ausgehoben und knapp 200 Kilo synthetische Drogen im Wert von über 10 Millionen Euro sichergestellt. Die Aachener Staatsanwaltschaft und die Zollfahndung Essen teilten mit, es sei das größte MDMA-Labor, das seit über 20 Jahren aufgedeckt wurde. Bei Durchsuchungen in zwei Orten an der Grenze zu den Niederlanden wurden etwa 6.500 Liter Chemikalien sowie Bargeld sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass allein mit der sichergestellten Menge weit über eine Million Ecstasy-Tabletten hätten hergestellt werden können. Vermutlich wurden mehrere Tonnen MDMA produziert. Die Ermittlungen richten sich gegen einen Deutschen, einen Niederländer und einen Belgier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 12:00 Uhr