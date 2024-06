Essen bereitet sich auf Massenproteste vor

Essen: Geschützt von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften beginnt am Vormittag der Parteitag der AfD. Rund 600 Delegierte wollen ab 10 Uhr in der weiträumig abgesperrten Gruga-Halle zusammenkommen und unter anderem einen neuen Bundesvorstand wählen. Bislang sind die Amtsinhaber Alice Weidel und Tino Chrupalla die einzigen Kandidaten. Am Rande sind mehrere Demonstrationen gegen die AfD angemeldet. Die Sicherheitskräfte gehen von bis zu 100.000 friedlichen Demonstranten aus. Die Polizei rechnet aber auch mit rund 1.000 Linksextremen, die den Parteitag mit gewalttätigen Mitteln stören wollen. Einige Gruppen haben angekündigt, schon ab dem frühen Morgen die Zufahrtswege zur Halle zu blockieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2024 03:00 Uhr