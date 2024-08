Esprit schließt alle Läden in Deutschland

Berlin: Die insolvente Modekette Esprit schließt alle Filialen in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Betrieb bis zum Jahresende eingestellt; 1.300 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Markenrechte in Europa wurden an den britischen Finanzinvestor Alteri verkauft, für die Läden fand sich kein Käufer. Esprit soll als Marke weitergeführt werden, hieß es. Ob und wann man in Deutschland wieder Kleidung der Marke kaufen kann, wurde nicht näher ausgeführt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.08.2024 01:00 Uhr