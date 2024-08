Esprit schließt alle Filialen in Deutschland

Ratingen: Der Modekonzern Esprit schließt bis zum Jahresende alle seine 56 Filialen in Deutschland. Rund 1.300 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Das hat die Deutsche Presse-Agentur erfahren. Die Markenrechte für das insolvente europäische Geschäft sollen demnach an den britischen Finanzinvestor Alteri verkauft werden. Zum Kaufpreis wollte Esprit keine Angaben machen. Esprit ist weltweit in rund 40 Ländern aktiv. Die Geschäfte außerhalb von Europa sind von der Insolvenz nicht betroffen. Die Hauptgesellschaft des Konzerns, die Esprit Holding, sitzt in Hongkong.

