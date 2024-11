Eslarn in der Oberpfalz behält Straßennamen von Missbrauchstäter

Eslarn: In dem oberpfälzischen Markt bleibt eine Straße nach einem verurteilten Sexualstraftäter benannt. Laut Wahlergebnis stimmten 58 Prozent der Einwohner Eslarns in einem Bürgerentscheid dafür, die Georg-Zimmermann-Straße nicht umzubenennen. Der Priester war in seiner Heimatgemeinde ein angesehener Mann, obwohl er wegen Kindesmissbrauchs im Gefängnis gesessen hatte. Auf Initiative des Betroffenenbeirats des Bistums Regensburg hatte der Gemeinderat im Mai beschlossen, die Straße umzubenennen. Daraufhin hatten Anwohner Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 21:00 Uhr