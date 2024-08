Esken und Nouripour schließen Koalition mit BSW nicht aus

Berlin: Zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben SPD-Chefin Esken und Grünen-Chef Nouripour eine Zusammenarbeit ihrer Parteien mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht nicht ausgeschlossen. Im ZDF-Sommerinterview sagte Esken, abgesehen von dem klaren Auschluss jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD seien Entscheidungen für Koalitionen immer auch Sache der Landesverbände. Ähnlich äußerte sich Omid Nouripour in der ARD. Wörtlich sagte der Grünen-Chef: "Meine Leute entscheiden vor Ort über ihre Koalition - auch über die Frage, was man mit Frau Wagenknechts Partei machen soll."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 23:00 Uhr