Esken schließt Bündnis mit BSW in Thüringen nicht aus

Berlin: Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen hat SPD-Parteichefin Esken eine Dreierkonstellation mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht nicht ausgeschlossen. Esken sagte im ZDF-Sommerinterview, das am Abend ausgestrahlt wird, abgesehen von dem klaren Auschluss jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD seien Entscheidungen für Koalitionen immer auch Sache der Landesverbände. BSW-Chefin Wagenknecht ihrerseits hatte angekündigt, nur mit Parteien zu koalieren, die die Stationierung von US-Raketen in Deutschland ablehnen. Anfang der Woche hatte die SPD-Spitze einen gegenteiligen Beschluss gefasst und sich für eine solche Stationierung ausgesprochen. Esken räumte ein, dass der Zeitpunkt nicht perfekt gewesen sei. Am 1. September wird auch in Sachsen gewählt, in Brandenburg drei Wochen danach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 13:00 Uhr