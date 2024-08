Esken äußert Verständnis für schlechte Stimmung im Osten

Berlin: SPD-Parteichefin Esken hat sich für mehr Verständnis für die Probleme in Ostdeutschland ausgesprochen. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte sie, Verletzungen durch Ungerechtigkeiten bei der Wiedervereinigung würden dort noch tief sitzen. Zudem seien die Einkommen in den neuen Ländern zu gering. Auch das trägt laut Esken zur schlechten Stimmung im Osten bei. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden in wenigen Wochen neue Landesparlamente gewählt. Umfragen zufolge deutet sich ein Rechtsruck an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2024 03:00 Uhr