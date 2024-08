ESA glückt erstmals Sonden-Vorbeiflug an Mond und Erde

Darmstadt: Der Europäischen Raumfahrtbehörde ist es nach eigenen Angaben zum ersten Mal gelungen, einen Satelliten binnen eines Tages an Mond und Erde vorbeifliegen zu lassen. Die Jupitersonde "Juice" sei in einer Höhe von rund 6.800 Kilometern über Südostasien und den Pazifischen Ozean geflogen, teilte die ESA mit. Durch das Manöver habe die Mission bis zu 150 Kilogramm Treibstoff gespart und könne nun ab dem Jahr 2031 näher an den Jupitermond Ganymed heranfliegen. Der Vorbeiflug galt als herausfordernd und wurde vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus gesteuert. Die Sonde nutzte dabei die Schwerkraft von Mond und Erde, um Tempo und Richtung zu ändern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 12:45 Uhr