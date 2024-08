Erzeugung von Solarstrom erreicht im Juli neuen Rekordwert

Berlin: Im Juli ist in Deutschland so viel Strom aus Sonnenenergie erzeugt worden, wie nie zuvor in einem Monat. Wie Bundeswirtschaftsminister Habeck der Funke-Mediengruppe sagte, wurden rund 10 Terawattstunden Solarstrom produziert, obwohl die Sonneneinstrahlung niedriger als im vergangenen Jahr war. Das zeige, dass die Maßnahmen zum Ausbau des Solarstroms wirken, so der Grünen-Politiker. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur hat sich der Zubau von Solaranlagen 2023 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug die gesamte Leistung der installierten Anlagen Ende Juni mehr als 90 Gigawatt. Damit war schon im ersten Halbjahr das Ziel der Bundesregierung für 2024 erreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 02:00 Uhr