Erstmals seit dem US-Wahlsieg telefonieren Scholz und Trump

Berlin: Bei einem Telefonat mit dem künftigen US-Präsidenten Trump hat Bundeskanzler Scholz angeboten, die "seit Jahrzehnten erfolgreiche Zusammenarbeit" zwischen den Regierungen beider Länder fortzusetzen. Nach Informationen von Regierungssprecher Hebestreit waren sich Scholz und Trump einig, dass man gemeinsam auf eine Rückkehr des Friedens in Europa hinarbeiten wolle. In der ARD hatte Scholz zuvor mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Trump gesagt, er sei da nicht naiv, aber immer ein bisschen unerschrocken. Trump hatte Deutschland in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident scharf kritisiert, etwa wegen aus seiner Sicht zu geringer Militärausgaben und wegen des deutschen Handelsüberschusses.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2024 02:00 Uhr