Erstmals FPÖ-Politiker Präsident von Österreichs Nationalrat

Wien: An der Spitze des Parlaments in Österreich steht zum ersten Mal ein Vertreter der rechtspopulistischen FPÖ. Das zweithöchste Amt im Staat nach dem Bundespräsidenten wird künftig von Walter Rosenkranz ausgeübt. Der FPÖ-Politiker kam bei der Abstimmung im Nationalrat auf 100 von 162 abgegebenen Stimmen. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Nehammer begründete die Wahl damit, dass es Tradition sei, dass der Wahlgewinner das Amt erhält. Die Grünen sprachen von einem verheerenden Signal, das unvereinbar mit Europa sei. Der 62-jährige Rosenkranz steht unter anderem deshalb in der Kritik, weil er Mitglied einer Burschenschaft ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 18:00 Uhr