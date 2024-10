Erstes italienisches Schiff mit Migranten erreicht Albanien

Tirana: Während in der EU eine Diskussion über sogenannte Rückführungszentren läuft, ist in Albanien ein erstes Schiff mit Migranten aus Italien angekommen. Die 16 Männer aus Bangladesch und Ägypten werden in einem Aufnahmelager aus Containern untergebracht, während ihre Asylanträge in Albanien von italienischen Behördenmitarbeitern bearbeitet werden. Die beiden Länder hatten vor einem Jahr dieses Vorgehen verabredet. Das Abkommen betrifft männliche Erwachsene, die von Schiffen der italienischen Marine oder Küstenwache in internationalen Gewässern, aber innerhalb des italienischen Such- und Rettungsgebiets aufgegriffen wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 10:00 Uhr