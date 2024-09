Erster privater Weltraumspaziergang ist geglückt

Cape Canaveral: Im All hat der erste private Weltraumspaziergang stattgefunden: Auf Live-Bildern des Unternehmens SpaceX war zu sehen, wie der Milliardär Jared Isaacman im Raumanzug aus der Luke kam und einige Minuten auf der Leiter außerhalb der Raumkapsel stand. Anschließend verließ die SpaceX-Angestellt Sarah Gillis die Crew Dragon. Der Außeneinsatz galt als riskant: unter anderem weil die Mission „Polaris Dawn“ erst vor zwei Tagen gestartet war. Astronauten auf der Raumstation ISS bekommen üblicherweise mehrere Wochen Zeit, damit sich der Körper an die Bedingungen gewöhnen kann. Und: Keiner der Menschen an Bord ist ein herkömmlich ausgebildeter Raumfahrer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 14:00 Uhr