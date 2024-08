Erster Eindringling bei Sturm aufs Kapitol erhält Haftstrafe

Washington: Ein US-Gericht hat einen 46-Jährigen für den Sturm auf das Kapitol in Washington zu fast viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann war am 6. Januar 2021 als erster in das Kongressgebäude eingedrungen. Damals hatten fanatische Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump nach einer aufpeitschenden Rede Trumps das Kapitol in Washington gestürmt. Sie wollten damit verhindern, dass dort der Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl formell beglaubigt wird

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2024 04:00 Uhr