Erster demokratischer Abgeordneter fordert Rücktritt Bidens

Washington: Als Konsequenz aus dem als schwach bewerteten Auftritt von US-Präsident Biden im TV-Duell fordert ein erster demokratischer Kongressabgeordneter, dass der 81-Jährige seine Kandidatur aufgibt. Der texanische Politiker Lloyd Doggett erklärte, er sei zuversichtlich, dass Biden diese schmerzhafte und schwierige Entscheidung treffen werde. Der US-Präsident hat unterdessen Müdigkeit nach internationalen Reisen für seine Aussetzer in der Fernsehdebatte verantwortlich gemacht. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte Biden, es sei nicht sehr klug gewesen, kurz vor dem Duell mehrmals um die Welt zu reisen. In den kommenden Tagen sind eine Reihe öffentlicher Auftritte des Präsidenten geplant; außerdem ein Treffen mit Gouverneuren und Spitzenparlamentariern, bei dem Biden Medienberichten zufolge um Unterstützung werben will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 05:00 Uhr