Erste Unternehmen erhalten neue Förderung für Klimaschutz

Berlin: Für die Umstellung auf eine klimafreundlichere Produktion bekommen Unternehmen jetzt Geld aus einem neuen milliardenschweren Fördertopf des Bundes: Wirtschaftsminister Habeck unterzeichnete die ersten entsprechenden Klimaschutzverträge. Damit springt der Staat bei der Finanzierung klimafreundlicherer Produktionsverfahren ein und übernimmt die Mehrkosten, bis diese Verfahren günstiger und damit konkurrenzfähig sind. In der ersten Runde kommen 15 energieintensive Unternehmen zum Zug. Beworben hätten sich sehr viele Mittelständler, so Habeck. Infrage kommen Branchen wie die Papier-, Glas-, Stahl- und Chemieindustrie. 2,8 Milliarden Euro staatlicher Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds sollen in der Pilotrunde fließen, jedoch erst dann, wenn tatsächlich CO2 eingespart wird.

