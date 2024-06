Erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich beginnt

Paris: In Frankreich findet heute die erste Runde der Parlamentswahlen statt. Knapp 50 Millionen Wahlberechtigte entscheiden über die 577 Abgeordneten der Nationalversammlung. Die ersten Wahllokale öffneten bereits gestern Mittag in den französischen Überseegebieten. Im übrigen Frankreich beginnt die Abstimmung um acht Uhr. In letzten Umfragen führt die rechtspopulistische Partei "Rassemblement National", gefolgt vom links-grünen Wahlbündnis "Neue Volksfront". Das Regierungslager von Präsident Macron liegt demnach weit hinten. Macron hatte die Wahlen nach dem Triumph des Rassemblement National bei der Europawahl überraschend vorgezogen. Er hofft, dass die Wähler anders abstimmen werden, wenn es um Frankreich und nicht um Europa geht. Die zweite und entscheidende Wahlrunde ist am 7. Juli.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 07:00 Uhr