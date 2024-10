Erste Hilfslieferung des DRK startet Richtung Libanon

Beirut: Das Deutsche Rote Kreuz hat eine erste Lieferung von Hilfsgütern in den Libanon geschickt. Fast sieben Tonnen medizinischer Ausrüstung werden von der Bundeswehr nach Beirut geflogen. Das DRK hilft im Libanon bereits beim Rettungsdienst und bei der Suche nach Verletzten. Die EU bereitet sich derweil auf Evakuierungen vor. Zypern will Bürger der EU und anderer Staaten im Falle eskalierender Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah in Sicherheit bringen. Sie sollen in zyprischen Hafenstädten vorübergehend in Zelten, Schulen und Hotels untergebracht werden, bis sie weiterfliegen können. Spanien hat bereits angekündigt, dass es rund 350 seiner Staatsbürger aus dem Libanon ausfliegen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 17:00 Uhr