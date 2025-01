Erste Hamas-Geiseln kommen laut Netanjahu am Sonntag frei

Jerusalem: Die vereinbarte Waffenruhe im Gaza-Krieg braucht offenbar nur noch eine formale Bestätigung. Das Büro von Israels Ministerpräsident Netanjahu teilte am Morgen mit, das Sicherheitskabinett werde die Vereinbarung im Laufe des Tages billigen. Die Zustimmung zum Waffenruhe-Abkommen dürfte Netanjahu einen Minister kosten. Seine ultrareligiösen und rechtsgerichteten Koalitionspartner lehnen das Abkommen ab. Sicherheitsminister Ben-Gvir hat gedroht, die Regierung zu verlassen, wenn diese der Vereinbarung zur Waffenruhe zustimmt. Zur Begründung sagte er, Terrorgruppen in Gaza bekämen dadurch die Möglichkeit, sich neu aufzustellen. Die mithilfe internationaler Vermittler vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sieht neben einer Waffenruhe einen Austausch palästinensischer Gefangener und israelischer Geiseln vor. Die ersten sollen bereits am Sonntag freikommen.

