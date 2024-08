Erste Besucher besichtigen gestohlene Juwelen im Grünen Gewölbe

Dresden: Einen Tag nach der offiziellen Präsentation haben die ersten Besucher des Historischen Grünen Gewölbes die gestohlenen und später zurückgegebenen Schmuckstücke in ihrer Wandvitrine in Augenschein genommen. Die Eintrittskarten für das Museum in Dresden waren bis auf wenige Restickets ausverkauft. Der Kunstdiebstahl vom 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 einzigartige historische Schmuckstücke der Juwelensammlung aus dem 18. Jahrhundert im Wert von 116 Millionen Euro. Durch den Einbruch entstand im Museumsgebäude außerdem ein Schaden von einer Million Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 19:00 Uhr