Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele verläuft spektakulär und nass

Paris: In der französischen Hauptstadt läuft bei strömendem Regen die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Knapp 7.000 Sportlerinnen und Sportler fahren auf Booten die Seine hinunter. Die deutsche Mannschaft mit den Fahnenträgern Dennis Schröder und Anna-Maria Wagner ging im dritten Schiff auf die Strecke. An der Show sind etwa 3.000 Schauspieler und Tänzer beteiligt. US-Superstar Lady Gaga war dabei mit einem französischen Revue-Stück vertreten. Tänzer traten auf dem Gerüst der Kathedrale Notre-Dame auf, die malisch-französische Sängerin Aya Nakamura wurde von Musikern der Nationalgarde begleitet. Mit Spannung wird erwartet, wer am Ende das Olympische Feuer mit der Flamme entzündet, die seit dem 8. Mai durch ganz Frankreich getragen wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 21:00 Uhr