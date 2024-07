Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hat begonnen

Paris: In der französischen Hauptstadt hat die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele begonnen. Knapp 7.000 Sportlerinnen und Sportler werden in den kommenden Stunden auf Booten die Seine hinunterfahren. Deutsche Fahnenträger sind der Basketballer Dennis Schröder und die Judoka Anna-Maria Wagner. An der Show sind außerdem etwa 3.000 Schauspieler und Tänzer beteiligt. US-Superstar Lady Gaga war zu Beginn der Parade mit einem französischen Revue-Stück vertreten. Mit Spannung wird erwartet, wer am Ende das Olympische Feuer mit der Flamme entzündet, die seit dem 8. Mai durch ganz Frankreich getragen wurde. Auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs sind vertreten. Sie waren zuvor von Frankreichs Präsident Macron im Elysée empfangen worden. Auch Bundeskanzler Scholz ist in Paris.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 21:00 Uhr