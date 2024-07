Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hat begonnen

Paris: In der französischen Hauptstadt läuft die Eröffnungsfeier für die Olympischen Sommerspiele. Sie wird fast vier Stunden dauern. Knapp 7.000 Sportlerinnen und Sportler werden auf Booten die Seine hinunterfahren - unter ihnen rund 150 deutsche Athleten und etwa 100 Trainer, Betreuer und Offizielle. Deutsche Fahnenträger sind der Basketballer Dennis Schröder und die Judoka Anna-Maria Wagner. Das deutsche Team befindet sich im dritten Boot. Als Erste präsentieren sich traditionell die Sportler aus Griechenland, danach folgt das olympische Flüchtlingsteam. Etwa 3.000 Schauspieler und Tänzer sind an der Schau beteiligt, die der Regisseur Thomas Jolly entworfen hat. Mit Spannung wurde erwartet, wer am Ende das Olympische Feuer mit der Flamme entzündet, die seit dem 8. Mai durch ganz Frankreich getragen wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 20:00 Uhr