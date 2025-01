Ernst von Siemens Musikpreis 2025 geht an Simon Rattle

München: Sir Simon Rattle erhält den Ernst von Siemens Musikpreis. Der Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks wird damit wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag für sein Lebenswerk geehrt. Der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert; die Auszeichnung gilt als „Nobelpreis der Musik“. Rattle sprach von einer riesigen Ehre für ihn. In der Begründung der Musikstiftung heißt es, Rattle sei einer der wichtigsten und prägendsten Dirigenten unserer Zeit. Er stehe für herausragende Interpretationen, Offenheit gegenüber unterschiedlichen musikalischen Genres und für ein unvergleichliches Engagement in der Vermittlungsarbeit. -Rattle kündigte an, mit dem Preisgeld ein Originalklang-Ensemble aufzubauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2025 08:00 Uhr