Erneut schwere Randale nach Bluttat in Southport

Sunderland: Wegen der Bluttat von Southport hat es in Großbritannien erneut Proteste gegeben. In der nordostenglischen Stadt Sunderland sind Polizisten angegriffen worden; sie wurden nahe einer Moschee mit Feuerlöschern, Steinen und Bierflaschen beworfen. Innenministerin Cooper kündigte an, kriminelle Angreifer würden einen Preis für die Gewalt zahlen. Zu der Kundgebung hatte ein bekannter Rechtsradikaler aufgerufen. Auch in anderen Städten wird mit rechten Kundgebungen am Wochenende gerechnet. Teilweise waren Gegenproteste geplant. Zahlreiche Moscheen verstärkten ihre Sicherheitsmaßnahmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.08.2024 02:00 Uhr