Erneut Explosionen von Funkgeräten im Libanon

Beirut: Einen Tag nach der Explosion zahlreicher Pager im Libanon hat es in dem Land erneut vergleichbare Vorfälle gegeben. An mehreren Orten des Landes detonierten Walkie-Talkies. Das sind Funkgeräte mit geringer Reichweite. Die Behörden im Libanon sprechen von mindestens 14 Toten und 450 Verletzten heute. Nach Einschätzung von Beobachtern hat es wie am Vortag viele Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah getroffen. Die Organisation macht Israel für die Anschläge verantwortlich und hat Vergeltung angekündigt. Israel hat sich bislang nicht zu der Explosionswelle geäußert. Verteidigungsminister Galant erklärte, sein Land trete in eine "neue Phase" des Krieges ein, bei der sich der Schwerpunkt in den Norden verlagere. Angesichts der Lage plant der UN-Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung am Freitag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 20:00 Uhr