Ermittlungen zur Brandursache auf Öltanker Annika beginnen am Montag

Rostock: Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf dem Öltankschiff "Annika" sollen übermorgen beginnen. Das teilte der zuständiger Rostocker Senator mit. Demnach ist das Schiff für die nächsten 48 Stunden gesperrt, da erst gefährliche Gase entweichen müssten. Auf dem Tanker war gestern ein Brand ausgebrochen, am frühen Morgen wurde es in den Rostocker Hafen geschleppt. Dort sollen die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung ihre Ermittlungen an Bord möglichst bald beginnen, hieß es. Taucher konnten von außen bereits nach möglichen Verformungen durch die Hitzeentwicklung am Rumpf suchen. Die unter deutscher Flagge fahrende "Annika" ist mit etwa 640 Tonnen Öl beladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 16:00 Uhr