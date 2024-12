Ermittlungen nach IS-Festnahme in Augsburg dauern an

Augsburg: Nach der Festnahme eines mutmaßlichen IS-Anhängers dauern die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung an. Der 37 Jahre alte Iraker soll zudem gewaltverherrlichende IS-Propaganda im Internet geteilt haben. Konkrete Hinweise, dass er einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt geplant hatte, gibt es nicht. Der Mann sitzt nun in Abschiebehaft und könnte wahrscheinlich noch im angeordneten Haftzeitraum in den Irak abgeschoben werden. Allerdings fehlen bisher Reisedokumente für den 37-Jährigen.

