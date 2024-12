Ermittlungen nach Flugzeugabsturz in Kasachstan laufen

Astana: Bergungstrupps haben heute Nacht den Flugschreiber der am Kaspischen Meer abgestürzten Passagiermaschine geborgen. Die Ermittler erhoffen sich aus den Daten Aufschluss über die Unglücksursache. Bisher wird über einen Vogelschlag spekuliert, aber auch über einen möglichen Beschuss durch russische Flugabwehr. Daneben kursieren Videoaufnahmen aus der Kabine, die einen Mann zeigen, der wiederholt "Allahu Akbar", also "Gott ist groß" ruft. Nach bisherigem Stand sind 38 Menschen ums Leben gekommen, 29 haben überlebt. Das Flugzeug war in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku Richtung Grosny gestartet, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 06:00 Uhr