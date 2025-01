Ermittlungen nach Brand in Ski-Hotel mit 76 Toten in der Türkei

Ankara: Nach dem Brand in einem Ski-Hotel in der Türkei mit mindestens 76 Toten laufen die Ermittlungen. Insgesamt neun Menschen wurden festgenommen, unter ihnen der Besitzer des Hotels in Kartalkaya, rund 300 Kilometer östlich von Istanbul. Das Feuer war gestern am frühen Morgen in der Küche des zwölfstöckigen Gebäudes ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die meisten Gäste wurden im Schlaf von den Flammen überrascht. Menschen versuchten, sich mit Bettlaken abzuseilen oder mit Sprüngen aus dem Fenster zu retten. Feuerleitern gab es offenbar nicht. Wegen der bergigen Lage des Unglücksortes dauerte es rund eine Stunde, bis die Feuerwehr vor Ort war. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 06:00 Uhr