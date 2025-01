Ermittler suchen nach Tatmotiv in Aschaffenburg

Aschaffenburg: Nach der tödlichen Messerattacke suchen die Ermittler nach einem Motiv des mutmaßlichen Angreifers. Neue Erkenntnisse sollen auf einer Pressekonferenz am Vormittag bekannt gegeben werden. Ebenfalls am Vormittag wird Aschaffenburgs Oberbürgermeister Herzing einen Kranz am Tatort niederlegen. Am Abend gibt es ein stilles Gedenken im Park Schöntal. Auch ein Gedenkgottesdienst ist geplant. Der verdächtige 28-jährige Afghane soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Er war nach Aussage von Innenminister Herrmann ausreisepflichtig. Warum er Deutschland nicht verließ, ist unklar. Der Mann war bereits durch Gewalttaten aufgefallen und in psychiatrischer Behandlung. Bei der Messerattacke starben zwei Menschen, drei wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 07:00 Uhr