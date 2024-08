Ermittler schließen terroristisches Motiv nach Messerattacken in Solingen nicht aus

Solingen: Nach dem tödlichen Messerangriff schließt die Staatsanwaltschaft einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Noch sei der Täter nicht ermittelt, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Caspers am Nachmittag bei einer Pressekonferenz. Ein festgenommener 15-Jähriger werde nicht für den Täter gehalten. Er könnte laut Zeugen aber Kontakt zum Täter gehabt haben. Beim Fest zum 650. Geburtstag der Stadt Solingen hatte ein Angreifer gestern Abend mit einem Messer auf Besucher eingestochen. Zwei Männer im Alter von 67 und 56 Jahren sowie eine 56-jährige Frau wurden nach Angaben der Polizei getötet. Acht Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Dem Oberstaatsanwalt zufolge ergibt sich der Terrorverdacht daraus, dass kein anderes Motiv ersichtlich ist. Die Opfer hätten in keiner Beziehung zueinander gestanden, so Caspers weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 17:00 Uhr