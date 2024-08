Ermittler schließen nach Solinger Anschlag Terrormotiv nicht aus

Solingen: Der tödliche Messerangriff kann nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft auch einen terroristischen Hintergrund haben. Oberstaatsanwalt Caspers sagte am Nachmittag, noch sei der Täter nicht ermittelt. Zwar wurde ein 15-Jähriger festgenommen, dieser werde jedoch nicht für den Täter gehalten. Der Staatsanwalt berichtete von Zeugenaussagen, denen zufolge eine bislang unbekannte Person kurz vor der Attacke mit dem Jugendlichen über Absichten gesprochen haben soll, die zur Tatausführung passten. Dem 15-Jährigen wird momentan lediglich zur Last gelegt, eine geplante Straftat nicht angezeigt zu haben. Bei dem Angriff am Stadtfest von Solingen waren drei Menschen durch Messerstiche getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 18:00 Uhr