Ermittler schließen nach Flugzeugabsturz in Litauen Terrorakt nicht aus

Vilnius: Bislang ist noch unklar, warum in den frühen Morgenstunden eine Frachtmaschine in Litauen abgestürzt ist. Das Flugzeug war im Auftrag des deutschen Postdienstleisters DHL unterwegs und verunglückte in der Nähe von Vilnius. Ein Insasse der Maschine kam ums Leben, drei weitere Personen an Bord wurden verletzt. Wie die Ermittler in Litauen erklärten, kann aktuell ein Terrorakt nicht ausgeschlossen werden. Erkenntnisse erhoffen sich die Untersuchungsbehörden nun von der Auswertung des Flugschreibers. Laut Medienberichten deutet die Kommunikation von Pilot mit dem Tower nicht auf einen Notfall oder andere Probleme bei der Landung hin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 16:00 Uhr