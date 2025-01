Ermittler prüfen Verbindung zwischen New-Orleans-Anschlag und Las-Vegas-Explosion

Washington: In den USA prüfen Ermittler, ob der tödliche Anschlag in New Orleans und die Explosion eines Tesla-Cybertrucks in Las Vegas zusammenhängen. Amerikanische Medien berichten über Hinweise auf eine mögliche Verbindung. Demnach sollen die beiden Fahrer auf derselben US-Militärbasis gearbeitet haben. Allerdings sei noch völlig offen, ob sich die Zeiten überschnitten, in denen die Männer in einem Militärgebiet oder an einem anderen Ort tätig waren. Bei dem Anschlag in New Orleans waren mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann war in der Silversternacht mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Die Behörden vermuten einen islamistischen Hintergrund und suchen nach möglichen Komplizen. Der Tesla-Cybertruck war nur wenige Stunden später in Las Vegas vor einem Hotel explodiert. Der Fahrer verbrannte im Wagen.

