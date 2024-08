Ermittler nennen weitere Details nach Messerangriff in Solingen

Solingen: Nach dem tödlichen Messerangriff beim Stadtfest in Solingen hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Bei der Messerattacke gestern Abend sind drei Menschen getötet worden. Es handelt sich um einen 67-jährigen Mann, einen 56-jährigen Mann und eine 56-jährige Frau, auf die im Halsbereich eingestochen wurde. Acht Menschen wurden im Krankenhaus behandelt, sechs von ihnen sind schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig, Hinweise auf seine Identität gibt es bislang nicht. Düsseldorfs Oberstaatsanwalt Caspers erklärte, man könne eine terroristisch motivierte Tat derzeit nicht ausschließen. Nach Angaben der Polizei finden derzeit umfangreiche Durchsuchungen und Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen und im Bundesgebiet statt. Bei einem 15-Jährigen, der in den frühen Morgenstunden festgenommen wurde, wird ein Zusammenhang mit der Tat geprüft. Laut Caspers wird ihm die Nichtanzeige einer geplanten Straftat zur Last gelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 16:00 Uhr