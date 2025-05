Ermittler nennen Unglück in Stuttgart "definitiv Unfall"

Stuttgart: Im Zentrum der Stadt ist ein Mann am Abend an einer Bahn-Haltestelle in eine Menschengruppe gefahren. Eine 46-Jährige starb an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, mindestens acht wurden verletzt, darunter auch fünf Kinder. Jetzt haben die Ermittler bekannt gegeben: Es habe sich definitiv um einen Unfall gehandelt. Eine Sprecherin der Stadt Stuttgart sagte, die Staatsanwaltschaft habe bestätigt, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelt. Der Fahrer des Wagens, ein 42-Jähriger, war von der Polizei festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an. Einem Kliniksprecher zufolge wurde am Abend zumindest für die verletzten Kinder vorsichtig Entwarnung gegeben.

